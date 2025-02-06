В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент из-за планов по Газе

Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин собирается предложить вынести импичмент американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал C-SPAN, ссылаясь на заявление политика.

«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — сказал он.

Грин дополнил, что хозяин Белого дома заслуживает этого из-за своих предложений в отношении сектора Газа. По данным телеканала, у республиканцев наблюдается перевес в обеих палатах Конгресса, поэтому импичмент Трампу маловероятен.