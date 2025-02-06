В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент из-за планов по Газе
Конгрессмен-демократ Эл Грин предложил вынести импичмент Трампу из-за Газы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Член палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин собирается предложить вынести импичмент американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает телеканал C-SPAN, ссылаясь на заявление политика.
«Работа для объявления импичмента президенту началась. Я объявляю, что внесу документ об импичменте против президента за подлые предложения и подлые деяния», — сказал он.
Грин дополнил, что хозяин Белого дома заслуживает этого из-за своих предложений в отношении сектора Газа. По данным телеканала, у республиканцев наблюдается перевес в обеих палатах Конгресса, поэтому импичмент Трампу маловероятен.
К слову, Трамп — первый президент в истории США, в отношении которого дважды инициировали процедуру импичмента. Оба случая происходили в 2019 и 2021 годах, но были отклонены Сенатом.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США займутся территорией сектора Газа, включая его восстановление. Перед этим американский президент предложил полностью уничтожить анклав, считая его непригодным для проживания. Кроме того, республиканец предложил переселить палестинцев в Египет и Иорданию. По его словам, сейчас регионы отказываются принимать эту идею, но в итоге согласятся с ней. Тем не менее в Палестине уже отвергли предложение Трампа.