«Преувеличены»: Трамп ответил на слухи о планах США и Израиля разнести Иран в «пух и прах»

Информация о том, что США и Израиль собираются уничтожить Иран, сильно преувеличена. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Сообщения о том, что США, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп дополнил, что мечтает видеть Иран великой и благополучной страной. Однако это государство не должно обладать ядерным оружием. Кроме того, политик предложить Тегерану заключить мирное соглашение по ядерной программе, условия соблюдения которого будут контролировать обе стороны. По словам Трампа, этот документ позволит иранцам развиваться и процветать.