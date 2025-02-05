«Преувеличены»: Трамп ответил на слухи о планах США и Израиля разнести Иран в «пух и прах»
Трамп: Сообщения о намерении США и Израиля уничтожить Иран сильно преувеличены
Информация о том, что США и Израиль собираются уничтожить Иран, сильно преувеличена. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
«Сообщения о том, что США, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Трамп дополнил, что мечтает видеть Иран великой и благополучной страной. Однако это государство не должно обладать ядерным оружием. Кроме того, политик предложить Тегерану заключить мирное соглашение по ядерной программе, условия соблюдения которого будут контролировать обе стороны. По словам Трампа, этот документ позволит иранцам развиваться и процветать.
«Мы должны начать работу над ним [мирным договором] немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и ратифицировано», — подчеркнул хозяин Белого дома.
Напомним, ранее американские СМИ писали, что Иран стремится быстро создать ядерное оружие. Позднее стало известно, что Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Республиканец выразил надежду, что США не придётся часто применять этот метод.
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