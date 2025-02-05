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4 февраля, 21:23

Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран

Президент США Дональд Трамп утвердил указ, возобновляющий применение усиленного давления в отношении Ирана. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Это очень сложно. Я не доволен тем, что пришлось подписать», — признался Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.

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Американский лидер выразил надежду, что Соединённым Штатам не придётся часто использовать этот метод. Трамп высказался о желании наладить добрые отношения с Ираном, при этом подчеркнул, что этой в стране нельзя допустить наличие ядерного вооружения.

Ранее американские СМИ сообщали, что Иран стремится быстро создать ядерное оружие. Этот вопрос, предположительно, станет одной из главных тем на переговорах между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Лия Мурадьян
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