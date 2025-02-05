Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран

«Это очень сложно. Я не доволен тем, что пришлось подписать», — признался Трамп в разговоре с журналистами в Овальном кабинете.

Американский лидер выразил надежду, что Соединённым Штатам не придётся часто использовать этот метод. Трамп высказался о желании наладить добрые отношения с Ираном, при этом подчеркнул, что этой в стране нельзя допустить наличие ядерного вооружения.