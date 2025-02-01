МИД Ирана: Удар по ядерным объектам страны станет большой ошибкой Израиля и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что возможная атака на ядерные объекты исламской республики со стороны Израиля и США станет их крупнейшей ошибкой в истории. Своё предупреждение дипломат озвучил в интервью Al Jazeera.

«И американцы, и израильтяне хорошо понимают, по каким целям мы ударим в ответ. Я считаю, что после этого мы вступим в полномасштабную войну в регионе», — сказал он.

Министр также добавил, что на данный момент Тегеран не располагает ядерным оружием, но имеет технологии для его создания. Впрочем, Иран не стремится к получению такого арсенала.