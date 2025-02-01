МИД Ирана: Удар по ядерным объектам страны станет большой ошибкой Израиля и США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что возможная атака на ядерные объекты исламской республики со стороны Израиля и США станет их крупнейшей ошибкой в истории. Своё предупреждение дипломат озвучил в интервью Al Jazeera.
«И американцы, и израильтяне хорошо понимают, по каким целям мы ударим в ответ. Я считаю, что после этого мы вступим в полномасштабную войну в регионе», — сказал он.
Министр также добавил, что на данный момент Тегеран не располагает ядерным оружием, но имеет технологии для его создания. Впрочем, Иран не стремится к получению такого арсенала.
Ранее западные СМИ писали, что бывший президент США Джо Байден действительно изучал возможность атаки на ядерные объекты Ирана. Этот сценарий рассматривался политиком на закрытой встрече.
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