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Регион
1 февраля, 05:11

МИД Ирана: Удар по ядерным объектам страны станет большой ошибкой Израиля и США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что возможная атака на ядерные объекты исламской республики со стороны Израиля и США станет их крупнейшей ошибкой в истории. Своё предупреждение дипломат озвучил в интервью Al Jazeera.

«И американцы, и израильтяне хорошо понимают, по каким целям мы ударим в ответ. Я считаю, что после этого мы вступим в полномасштабную войну в регионе», — сказал он.

Министр также добавил, что на данный момент Тегеран не располагает ядерным оружием, но имеет технологии для его создания. Впрочем, Иран не стремится к получению такого арсенала.

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Ранее западные СМИ писали, что бывший президент США Джо Байден действительно изучал возможность атаки на ядерные объекты Ирана. Этот сценарий рассматривался политиком на закрытой встрече.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Антон Голыбин
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