Байден рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана

Американский президент Джо Байден обсуждал с советниками возможность нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Как сообщает портал Axios, ссылаясь на три осведомлённых источника, встреча, на которой рассматривались такие сценарии, проходила в закрытом режиме.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил Байдену возможный план атаки, который мог быть реализован, если Тегеран предпримет шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Однако президент не принял окончательного решения по данному вопросу.

Источники портала уточнили, целью совещания было изучение потенциальных сценариев действий. Некоторые помощники Байдена, включая Салливана, высказали мнение, что снижение возможностей иранских ПВО и ракетного арсенала, а также ослабление их региональных союзников могли бы увеличить вероятность успешного удара, одновременно минимизируя риск ответных действий со стороны Ирана.