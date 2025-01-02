«Не останется другого выхода»: В США заявили, что скоро могут атаковать Иран

Бывший заместитель спецпосланника США по Ирану Ричард Нефью заявил, что Штаты могут быть вынуждены атаковать Иран. По его словам, это произойдёт, если Вашингтон не добьётся результата в результате переговоров о приостановке ядерной программы Тегерана. Об этом Нефью заявил в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

«Учитывая риски, сопутствующие военным действиям, США должны предпринять последнюю попытку добросовестно провести переговоры о приостановке ядерной программы Тегерана на начальном этапе работы администрации (избранного президента США Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) Трампа. Но если США не готовы жить в мире, в котором у Ирана будет ядерное оружие, то у них может не остаться другого выхода, кроме как атаковать Иран — и притом скоро», — говорит Нефью.

Экс-чиновник утверждает, что у Вашингтона есть много весомых причин, чтобы предпринять попытки урегулировать проблему мирным путём, так как представители американской стороны не могут быть уверены в удачном исходе нападения на Иран. Нефью также отметил, что атаки по объектам, которые входят в иранскую ядерную программу, замедлят её развитие, а решиться на восстановление Тегеран вряд ли сможет. Представитель США также подчеркнул, что наличие у Тегерана ядерного оружия создаёт серьёзную угрозу как для Штатов, так и для американских партнёров на Ближнем Востоке.