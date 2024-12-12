Трамп признался, что не исключает возможности начала войны с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя возможность начала полномасштабного военного конфликта с Ираном, отметил, что такое развитие событий нельзя полностью исключать.

«Все может произойти. Все может произойти. Ситуация действительно очень нестабильная», — заявил он в интервью журналу Time, который ранее признал его человеком года.