Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 14:27

Трамп признался, что не исключает возможности начала войны с Ираном

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя возможность начала полномасштабного военного конфликта с Ираном, отметил, что такое развитие событий нельзя полностью исключать.

«Все может произойти. Все может произойти. Ситуация действительно очень нестабильная», — заявил он в интервью журналу Time, который ранее признал его человеком года.

Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time
Дональд Трамп во второй раз стал «Человеком года» по версии журнала Time

Ранее в том же интервью Трамп заявил, что Вашингтон «не бросит» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. При этом Трамп назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar