Иран готов взаимодействовать с новыми властями Сирии при трёх условиях

Иран готов сотрудничать с новыми властями Сирии при отказе последних от поддержки терроризма, уважении прав сирийских шиитов и отдалении от Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима и террористических группировок», — сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.