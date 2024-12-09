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Ситуация в Сирия
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Регион
8 декабря, 23:08

Иран готов взаимодействовать с новыми властями Сирии при трёх условиях

Иран готов сотрудничать с новыми властями Сирии при отказе последних от поддержки терроризма, уважении прав сирийских шиитов и отдалении от Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима и террористических группировок», — сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.

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Напомним, вооружённая сирийская оппозиция в конце ноября начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.

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Shutterstock / FOTODOM / esfera

Артур Лапсаков
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