Иран готов взаимодействовать с новыми властями Сирии при трёх условиях
Иран готов сотрудничать с новыми властями Сирии при отказе последних от поддержки терроризма, уважении прав сирийских шиитов и отдалении от Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«Наше взаимодействие с теми, кто будет править в Дамаске, зависит от их поведения и политики по отношению к Исламской Республике Иран и шиитам Сирии, а также от того, насколько они будут далеки от сионистского режима и террористических группировок», — сказал дипломат в эфире иранской гостелерадиокомпании.
Напомним, вооружённая сирийская оппозиция в конце ноября начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.
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