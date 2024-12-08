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Ситуация в Сирия
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Регион
8 декабря, 20:13

Генсек ООН Гутерриш призвал не допустить насилия в Сирии во время смены власти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что будущее Сирии должны определять жители страны. Вместе с тем он призвал не допускать насилия на фоне смены власти.

«Будущее Сирии должны определять жители этой страны, и мой спецпосланник будет работать с ними в этом направлении», – говорится в заявлении Гутерриша.

Генсек ООН добавил, что для обеспечения упорядоченного политического перехода к обновлённым институтам власти предстоит проделать большую работу. При этом он призвал проявить сдержанность и отказаться от насилия в этот «чувствительный период». По словам Гутерриша, международное сообщество должно оказать поддержку, чтобы обеспечить инклюзивность и всеобъемлющий характер политического перехода, а также его соответствие законным ожиданиям всех граждан Сирии.

Также генеральный секретарь ООН заявил, что организация готова почтить память всех жертв конфликта в Сирии и продолжать способствовать примирению, свободе, процветанию и справедливости в республике

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Напомним, вооружённая сирийская оппозиция в конце ноября начала масштабное наступление на правительственные силы в провинциях Идлиб и Алеппо. Противники Башара Асада взяли под контроль несколько крупных городов, в том числе Алеппо, Хаму, Хомс. Утром 8 декабря они вошли в столицу страны Дамаск. Президент САР Башар Асад согласился покинуть пост президента и уехал из страны. По данным СМИ, ему предоставили убежище в Москве. Россия считает, что переговоры по Сирии должны вестись под эгидой ООН.

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ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot

Никита Никонов
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