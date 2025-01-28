Армия Ирана рассекретила лазерные бомбы «большой разрушительной силы»

Сухопутные войска армии Ирана показали во время военных учений высокоточные лазерные бомбы, что произошло впервые. Об этом сообщает агентство SNN и утверждает, что снаряды обладают огромной разрушительной силой.

«Сухопутные войска армии Ирана на этих учениях впервые продемонстрировали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Систему можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях», — говорится в материале.