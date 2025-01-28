Армия Ирана рассекретила лазерные бомбы «большой разрушительной силы»
SNN: Сухопутные войска Ирана впервые показали на учениях новейшие лазерные бомбы
Сухопутные войска армии Ирана показали во время военных учений высокоточные лазерные бомбы, что произошло впервые. Об этом сообщает агентство SNN и утверждает, что снаряды обладают огромной разрушительной силой.
«Сухопутные войска армии Ирана на этих учениях впервые продемонстрировали систему лазерных бомб, обладающих высокой точностью и прицельностью, а также большой разрушительной силой. Систему можно успешно использовать в различных атмосферных и географических условиях», — говорится в материале.
Ранее заместитель главы центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани заявил, что Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Иранские власти дали добро на закупку самолётов в интересах армии ещё несколько лет назад, после того как Совбез ООН отменил запрет на продажу Тегерану обычных вооружений.
ТАСС / ZUMA