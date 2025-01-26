С местом для бронетехники: В Германии представили новый военный корабль

Бундесвер представил новый военный морской корабль NTV-130, который хотят использовать как центр операций с участием морских дронов. Об этом сообщает Bild.

«Это очень, очень интересный проект, но он всё ещё находится на очень ранней стадии. Я думаю, что он очень перспективный», — приводит издание слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

В материале говорится, что длина военного судна достигает 130 метров. На палубу могут приземляться тяжёлые транспортные вертолёты массой до 22,5 тонны. Кроме того, под палубой предусмотрено место для бронетанковых машин. Авторы статьи объяснили, что корабль создавался для защиты ключевых объектов инфраструктуры, включая подводные кабели и ветряные электростанции.