С местом для бронетехники: В Германии представили новый военный корабль
Bild: Бундесвер представил новый корабль NTV-130 для управления морскими дронами
Корабль NTV-130. Обложка © NVL B.V. & Co. KG
Бундесвер представил новый военный морской корабль NTV-130, который хотят использовать как центр операций с участием морских дронов. Об этом сообщает Bild.
«Это очень, очень интересный проект, но он всё ещё находится на очень ранней стадии. Я думаю, что он очень перспективный», — приводит издание слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
В материале говорится, что длина военного судна достигает 130 метров. На палубу могут приземляться тяжёлые транспортные вертолёты массой до 22,5 тонны. Кроме того, под палубой предусмотрено место для бронетанковых машин. Авторы статьи объяснили, что корабль создавался для защиты ключевых объектов инфраструктуры, включая подводные кабели и ветряные электростанции.
А ранее Life.ru писал, что Иран впервые показал секретную подземную базу для морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Она находится на побережье Персидского залива и состоит из системы протяжённых тоннелей, расположенных на глубине до 500 метров.