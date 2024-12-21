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21 декабря, 11:20

В состав ВМФ был принят малый ракетный корабль «Туча»

В состав Военно-морского флота (ВМФ) был принят малый ракетный корабль «Туча». Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Сегодня в Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22 800», — говорится в сообщении.

По приказу главкома Александра Моисеева корабль пополнил ряды Каспийской флотилии Черноморского флота. Создали «Тучу» на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Ходовые испытания проходили в акваториях Каспийского моря.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Николай Рюмин
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