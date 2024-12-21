В состав ВМФ был принят малый ракетный корабль «Туча»

В состав Военно-морского флота (ВМФ) был принят малый ракетный корабль «Туча». Об этом доложили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Сегодня в Каспийске в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России малого ракетного корабля (МРК) «Туча» проекта 22 800», — говорится в сообщении.

По приказу главкома Александра Моисеева корабль пополнил ряды Каспийской флотилии Черноморского флота. Создали «Тучу» на Зеленодольском судостроительном заводе имени А. М. Горького. Ходовые испытания проходили в акваториях Каспийского моря.