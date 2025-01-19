Секретный подземный город с арсеналом оружия и собственным флотом появился в Иране — видео
Иран впервые показал секретную подземную базу для морских сил КСИР
Уникальная подземная база для военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) появилась на территории Ирана. Видеосюжет о секретном объекте показали в эфире гостелерадиокомпании республики.
В репортаже говорится, что база находится на побережье Персидского залива и состоит из системы протяжённых тоннелей, которые расположились на глубине до 500 метров. По словам командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири, подземный город обладает высокой степенью защищённости. Корпус считает постройку объекта свидетельством морской мощи страны и символом победы Ирана над санкционным давлением.
Подземная база ВМС КСИР. Видео © X / Open Source Intel
А недавно в Иране также представили новую антидроновую ракету с обозначением «359». Заявлено, что она способна поражать цели на расстоянии порядка 150 километров, развивая скорость до 1000 км/ч.