Иран представил новую антидроновую ракету «359»

В Иране сообщили о создании новой барражирующей зенитной ракеты «359». Она способна поражать цели на расстоянии порядка 150 км. Новый образец продемонстрировали в отрывке документального фильма о противовоздушной обороне государства.

«359» стала доработанным продолжением своей предшественницы — ракеты «358». Среди преимуществ перехватывающего изделия отмечены следующие: она больше предыдущего экземпляра и отличается более мощным турбореактивным двигателем.