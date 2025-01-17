Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 16:42

Иран представил новую антидроновую ракету «359»

Ракета «359». Обложка © Х / Neutrino

Ракета «359». Обложка © Х / Neutrino

В Иране сообщили о создании новой барражирующей зенитной ракеты «359». Она способна поражать цели на расстоянии порядка 150 км. Новый образец продемонстрировали в отрывке документального фильма о противовоздушной обороне государства.

«359» стала доработанным продолжением своей предшественницы — ракеты «358». Среди преимуществ перехватывающего изделия отмечены следующие: она больше предыдущего экземпляра и отличается более мощным турбореактивным двигателем.

Заявленная разработчиками дальность поражения целей — 150 км, а высота — 9 км и выше. Ракета может развивать скорость до 1000 км/ч.

«Не останется другого выхода»: В США заявили, что скоро могут атаковать Иран
«Не останется другого выхода»: В США заявили, что скоро могут атаковать Иран

Ранее стало известно, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь противникам друг друга. Это условие предусмотрено в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который подписали президенты России и Ирана 17 января.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar