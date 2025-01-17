Иран представил новую антидроновую ракету «359»
Ракета «359». Обложка © Х / Neutrino
В Иране сообщили о создании новой барражирующей зенитной ракеты «359». Она способна поражать цели на расстоянии порядка 150 км. Новый образец продемонстрировали в отрывке документального фильма о противовоздушной обороне государства.
«359» стала доработанным продолжением своей предшественницы — ракеты «358». Среди преимуществ перехватывающего изделия отмечены следующие: она больше предыдущего экземпляра и отличается более мощным турбореактивным двигателем.
Заявленная разработчиками дальность поражения целей — 150 км, а высота — 9 км и выше. Ракета может развивать скорость до 1000 км/ч.
Ранее стало известно, что Россия и Иран договорились не оказывать помощь противникам друг друга. Это условие предусмотрено в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который подписали президенты России и Ирана 17 января.