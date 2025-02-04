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Регион
4 февраля, 04:54

NYT: Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия

США обеспокоены действиями Ирана, который ищет кратчайший путь для создания ядерного оружия в течение нескольких месяцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Военные инженеры и учёные Ирана работают над тем, чтобы ускорить процесс превращения нарастающих запасов ядерного топлива в полноценное оружие, значительно сократив время, необходимое для этого.

Этот вопрос, вероятно, станет ключевой темой переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которые состоятся 4 февраля, отмечает издание.

МИД Ирана: Удар по ядерным объектам страны станет большой ошибкой Израиля и США
МИД Ирана: Удар по ядерным объектам страны станет большой ошибкой Израиля и США

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба осудил своих чиновников, которые предложили идею организовать вместе с Россией захоронение ядерных отходов на Курильских островах. Политик извинился и назвал халатностью подобные инициативы.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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