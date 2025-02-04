NYT: Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия

США обеспокоены действиями Ирана, который ищет кратчайший путь для создания ядерного оружия в течение нескольких месяцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Военные инженеры и учёные Ирана работают над тем, чтобы ускорить процесс превращения нарастающих запасов ядерного топлива в полноценное оружие, значительно сократив время, необходимое для этого.

Этот вопрос, вероятно, станет ключевой темой переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которые состоятся 4 февраля, отмечает издание.