NYT: Иран ищет быстрый способ создания ядерного оружия
США обеспокоены действиями Ирана, который ищет кратчайший путь для создания ядерного оружия в течение нескольких месяцев. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Военные инженеры и учёные Ирана работают над тем, чтобы ускорить процесс превращения нарастающих запасов ядерного топлива в полноценное оружие, значительно сократив время, необходимое для этого.
Этот вопрос, вероятно, станет ключевой темой переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, которые состоятся 4 февраля, отмечает издание.
Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба осудил своих чиновников, которые предложили идею организовать вместе с Россией захоронение ядерных отходов на Курильских островах. Политик извинился и назвал халатностью подобные инициативы.
Kandinsky / Life.ru