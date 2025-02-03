Премьер Японии извинился за идею создать «ядерное кладбище» на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба осудил своих чиновников, которые предложили идею организовать вместе с Россией захоронение ядерных отходов на Курильских островах. Политик извинился и назвал халатностью подобные инициативы, отвечая во время заседания на соответствующий вопрос депутата оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии.

«Такого [высказывания] не должно было произойти. Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения», — подчеркнул Исиба.

Камия в свою очередь попросил чиновников впредь быть внимательнее и не допускать таких высказываний, так как Москва негативно отнесётся к подобным дискуссиям в Японии, а жители Курил будут обеспокоены. Резонансные предложения о месте захоронения ядерных отходов прозвучали в январе этого года во время одного из симпозиумов по вопросам экологии в Токио, участники обсуждали, где можно складировать выбросы с японских атомных станций. Тогда некоторые депутаты и предложили договориться с Россией о передаче Курил и совместно с Москвой устроить на островах «ядерное кладбище».