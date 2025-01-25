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Регион
25 января, 06:13

В Кремле считают недружественной позицию Японии в отношении России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политика Токио в отношении Москвы остаётся откровенно недружественной. Он прокомментировал заявления японского премьер-министра Сигэру Исибы о намерении решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после введения Токио санкций из-за ситуации в Украине. В ответ на это Москва приостановила переговоры о мирном договоре, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной деятельности на этих территориях. Россия подчёркивает, что не была инициатором разрыва отношений — это произошло по инициативе Японии, которая поддерживает антироссийские действия Запада.

Япония грозит РФ решительным ответом за закрытие их центров
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Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога. В МИД РФ уточнили, что в стране Восходящего Солнца есть здравомыслящие политики, осознающие негативные последствия антироссийского курса для своего народа. А накануне в Японии захотели заключить мирный договор с Россией.

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Shutterstock / FOTODOM / Rakoff

Оксана Попова
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