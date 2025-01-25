Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что политика Токио в отношении Москвы остаётся откровенно недружественной. Он прокомментировал заявления японского премьер-министра Сигэру Исибы о намерении решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на существующие сложности в отношениях.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после введения Токио санкций из-за ситуации в Украине. В ответ на это Москва приостановила переговоры о мирном договоре, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной деятельности на этих территориях. Россия подчёркивает, что не была инициатором разрыва отношений — это произошло по инициативе Японии, которая поддерживает антироссийские действия Запада.