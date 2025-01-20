Япония грозит РФ решительным ответом за закрытие их центров

Недавно правительство Японии объявило о новых санкционных мерах против России, затронувших 11 человек, 51 организацию и три банка. В список также вошли десятки иностранных компаний и один гражданин из восьми государств. Тем временем, совет директоров «Газпрома» проведёт заседание 28 января, на котором будет подниматься вопрос о закрытии двух представительств холдинга в Японии и ЕС.