Япония грозит РФ решительным ответом за закрытие их центров
Япония раскритиковала одностороннее решение РФ закрыть японские центры
В Японии власти сочли неприемлемым самостоятельное решение Москвы о закрытии японских центров по техническому содействию проводимым в РФ реформам. Иностранцы собираются принять решительные меры, заявил генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси.
«Одностороннее прекращение является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом», — возмутился генсек японского кабмина.
Недавно правительство Японии объявило о новых санкционных мерах против России, затронувших 11 человек, 51 организацию и три банка. В список также вошли десятки иностранных компаний и один гражданин из восьми государств. Тем временем, совет директоров «Газпрома» проведёт заседание 28 января, на котором будет подниматься вопрос о закрытии двух представительств холдинга в Японии и ЕС.
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