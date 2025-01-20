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Регион
20 января, 10:53

Россия выразила готовность рассмотреть инициативы Японии по диалогу

МИД: Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога

Москва готова рассмотреть предложения Токио о возобновлении диалога, но только в случае, если там предпримут реальные шаги для отказа от своей недружественной политики. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что в Японии есть здравомыслящие политики, осознающие негативные последствия антироссийского курса для своего народа.

«Россия готова рассматривать инициативы японской стороны по возобновлению диалога, когда они будут подкреплены реальными практическими шагами Токио в русле отказа от недружественной политики», — заявили в МИД.

Эта информация была опубликована в комментарии МИД, приуроченном к столетию установления дипломатических отношений между СССР и Японией, которое отмечается 20 января.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после введения Токио санкций из-за ситуации в Украине. В ответ на это Москва приостановила переговоры о мирном договоре, прекратила безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова и вышла из диалога о совместной деятельности на этих территориях. Россия подчёркивает, что не была инициатором разрыва отношений — это произошло по инициативе Японии, которая поддерживает антироссийские действия Запада.

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Тем временем правительство Японии объявило о новых санкционных мерах против России, затронувших 11 человек, 51 организацию и три банка. В список также вошли десятки иностранных компаний и один гражданин из восьми государств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex_Po

Оксана Попова
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