Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 08:52

«Газпром» ликвидирует филиалы в Японии и ЕС

«Газпром» обсудит ликвидацию филиалов в Брюсселе и Токио на заседании 28 января

Совет директоров «Газпрома» проведёт заседание 28 января, на котором будет подниматься вопрос о закрытии двух представительств холдинга в Японии и ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении газовой компании.

«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <…> О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе. О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Японии в г. Токио», — сказано в тексте. Ещё одной темы станет продление срока полномочий члена правления.

Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить газ Словакии в обход Украины
Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить газ Словакии в обход Украины

Ранее зампредседателя правления, начальник Департамента информационной политики «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил массовые сокращения сотрудников в холдинге. Штат центрального аппарата в организации планируют уменьшить с 4100 до 2500 работников.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Белкин

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Газпром
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar