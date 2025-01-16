«Газпром» ликвидирует филиалы в Японии и ЕС

Совет директоров «Газпрома» проведёт заседание 28 января, на котором будет подниматься вопрос о закрытии двух представительств холдинга в Японии и ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении газовой компании.

«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <…> О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Королевстве Бельгия в г. Брюсселе. О ликвидации представительства ПАО «Газпром» в Японии в г. Токио», — сказано в тексте. Ещё одной темы станет продление срока полномочий члена правления.