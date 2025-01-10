Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить газ Словакии в обход Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что с «Газпромом» есть договорённость о поставках газа в страну альтернативным способом, минуя Украину, которая прекратила транзит российского топлива через свою территорию. Об этом политик сказал на заседании парламентского комитета по европейским делам.

«Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с «Газпромом». «Газпром» сказал, что поставит этот газ другим способом», — объяснил он.