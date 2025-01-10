Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить газ Словакии в обход Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что с «Газпромом» есть договорённость о поставках газа в страну альтернативным способом, минуя Украину, которая прекратила транзит российского топлива через свою территорию. Об этом политик сказал на заседании парламентского комитета по европейским делам.
«Компания SPP заполнила резервуары, мы не будем из них брать, сколько это будет возможно. И между этим будем утрамбовывать газ в эти хранилища на основе договора, который у нас есть с «Газпромом». «Газпром» сказал, что поставит этот газ другим способом», — объяснил он.
Премьер напомнил, что Москва всегда соблюдала все соглашения, тогда как Киев не раз проявлял себя как ненадёжный партнёр, готовый подставить в любую минуту.
Напомним, Владимир Зеленский отказался продлевать соглашение о транзите российского газа в Евросоюз по территории Украины. В результате его решения европейцы остались без голубого топлива. Остатки газовых запасов в хранилищах ЕС стремительно иссякают. Хуже всего обстоят дела у Словакии и Молдавии. В Кремле не стали раскрывать предстоящий план поставок газа в Словакию.
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