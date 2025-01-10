В ЕК дали понять, что не ждут Киев в составе рабочей группы по транзиту газа из РФ
Украина не войдёт в состав рабочей группы ЕС и Словакии по вопросу транзита газа
Украины не будет в составе участников рабочей группы по вопросам транзита газа, которую собирают Словакия и Евросоюз. Такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе. О создании этой группы 9 января объявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по завершении консультаций в Брюсселе.
«Высокопоставленная рабочая группа будет на техническом уровне, мы ожидаем, что она начнёт работу как можно раньше в ближайшие недели. Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — пояснила представитель ЕК.
В ответ на вопрос о том, будет ли Украина в составе группы, Итконен сказала, что Еврокомиссия находится «в постоянном контакте с украинской стороной». По её словам коллегия будет изучать все последствия остановки транзита российского газа Киевом, в том числе и для самой Незалежной.
Напомним, Владимир Зеленский отказался продлевать соглашение о транзите российского газа в Евросоюз по территории Незалежной. В результате европейцы остались без газа. Остатки в хранилищах ЕС стремительно иссякают. Хуже всего ситуация у Словакии и Молдавии. А в Приднестровье уже осталось без голубого топлива. Тем временем цены на газ на европейских рынках уже показывают рост.
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