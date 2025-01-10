В ЕК дали понять, что не ждут Киев в составе рабочей группы по транзиту газа из РФ

Украины не будет в составе участников рабочей группы по вопросам транзита газа, которую собирают Словакия и Евросоюз. Такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе. О создании этой группы 9 января объявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по завершении консультаций в Брюсселе.

«Высокопоставленная рабочая группа будет на техническом уровне, мы ожидаем, что она начнёт работу как можно раньше в ближайшие недели. Группа будет включать высокопоставленных чиновников ЕС и Словакии», — пояснила представитель ЕК.