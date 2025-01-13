В «Газпроме» подтвердили массовые сокращения сотрудников

Российская энергетическая компания «Газпром» подтвердила массовые сокращения сотрудников. Об этом сообщил зампредседателя правления, начальник Департамента информационной политики Сергей Куприянов, который подтвердил подлинность письма с предложением о массовых увольнениях.

Напомним, что ранее компания планировала почти вдвое сократить штат центрального аппарата — с 4100 до 2500 сотрудников. Зарплатный фонд аппарата составляет 50 млрд рублей в год, а количество сотрудников за 20 лет выросло в несколько раз. Средства, высвобождённые после сокращения штата, хотят направить на повышение мотивации и развитие персонала.