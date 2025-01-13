В «Газпроме» планируют массовые сокращения

Российская энергетическая компания «Газпром» готовится к массовым увольнениям сотрудников: планируется почти вдвое сократить штат центрального аппарата — с 4100 до 2500 сотрудников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на письмо зампреда правления Елены Илюхиной, адресованное главе ПАО Алексею Миллеру.

«В «Газпроме» рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек», — говорится в документе.

По данным Илюхиной, зарплатный фонд аппарата составляет 50 млрд рублей в год, а количество сотрудников за 20 лет выросло в несколько раз. Средства, высвобождённые после сокращения штата она предложила направить на повышение мотивации и развитие персонала. В ближайшее время «Газпром» оптимизирует численность персонала и внесёт изменения в систему оплаты труда.

Всего же в «Газпроме», по данным самой компании на 31 декабря 2023 года, работает 498 100 человек.