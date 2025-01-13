В «Газпроме» планируют массовые сокращения
Российская энергетическая компания «Газпром» готовится к массовым увольнениям сотрудников: планируется почти вдвое сократить штат центрального аппарата — с 4100 до 2500 сотрудников. Об этом сообщает 47news со ссылкой на письмо зампреда правления Елены Илюхиной, адресованное главе ПАО Алексею Миллеру.
«В «Газпроме» рассматривается решение о сокращении почти вдвое персонала центрального аппарата — с 4100 до 2500 человек», — говорится в документе.
По данным Илюхиной, зарплатный фонд аппарата составляет 50 млрд рублей в год, а количество сотрудников за 20 лет выросло в несколько раз. Средства, высвобождённые после сокращения штата она предложила направить на повышение мотивации и развитие персонала. В ближайшее время «Газпром» оптимизирует численность персонала и внесёт изменения в систему оплаты труда.
Всего же в «Газпроме», по данным самой компании на 31 декабря 2023 года, работает 498 100 человек.
Кстати, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасов газа компании хватит до 2134 года. Миллер отметил, что «Газпром» является мировым лидером по запасам газа.
ТАСС / Валентин Егоршин