В Японии захотели заключить мирный договор с Россией

Япония продолжает курс на «решение территориальной проблемы» и заключение с Россией мирного договора, несмотря на трудности в отношениях Токио и Москвы. Такое заявление сделал премьер-министр страны Восходящего Солнца Сигэру Исиба на выступлении с программной речью перед парламентом.

«Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — указал политик.