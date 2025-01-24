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Регион
24 января, 07:52

В Японии захотели заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии Исиба: Токио планирует заключить мирный договор с Россией

Япония продолжает курс на «решение территориальной проблемы» и заключение с Россией мирного договора, несмотря на трудности в отношениях Токио и Москвы. Такое заявление сделал премьер-министр страны Восходящего Солнца Сигэру Исиба на выступлении с программной речью перед парламентом.

«Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — указал политик.

МИД РФ оповестил Токио о прекращении действия меморандумов о японских центрах
МИД РФ оповестил Токио о прекращении действия меморандумов о японских центрах

А ранее Life.ru сообщал, что Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога. В МИД РФ уточнили, что в стране Восходящего Солнца есть здравомыслящие политики, осознающие негативные последствия антироссийского курса для своего народа.

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Shutterstock / FOTODOM / FreshStock

Дарья Нарыкова
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