В Японии захотели заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии Исиба: Токио планирует заключить мирный договор с Россией
Япония продолжает курс на «решение территориальной проблемы» и заключение с Россией мирного договора, несмотря на трудности в отношениях Токио и Москвы. Такое заявление сделал премьер-министр страны Восходящего Солнца Сигэру Исиба на выступлении с программной речью перед парламентом.
«Японско-российские отношения находятся в тяжёлом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — указал политик.
А ранее Life.ru сообщал, что Россия готова рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога. В МИД РФ уточнили, что в стране Восходящего Солнца есть здравомыслящие политики, осознающие негативные последствия антироссийского курса для своего народа.
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