МИД РФ оповестил Токио о прекращении действия меморандумов о японских центрах

Российский МИД проинформировал Токио о прекращении работы меморандумов о работе японских центров в техническому содействию реформам в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«МИД уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством России и правительством Японии о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам <...> и меморандума <...> о деятельности Японского центра по техническому содействию проводимым в России реформам», — сказано в публикации ведомства.

В МИД объяснили решение: вышеупомянутые соглашения строились на том, что сотрудничество с Японией в этом направлении будет направлено на развитие партнёрских отношений между странами, а также укрепление связей в разных сферах, включая культурную и экономическую. Однако недружественные действия, которые японское руководство предпринимает в отношении России с февраля 2022 года, противоречат содержанию меморандумов, а антироссийская политика Токио свидетельствует о неактуальности указанных в документах целей.