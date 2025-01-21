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Регион
21 января, 18:31

МИД РФ оповестил Токио о прекращении действия меморандумов о японских центрах

Российский МИД проинформировал Токио о прекращении работы меморандумов о работе японских центров в техническому содействию реформам в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«МИД уведомил 21 января японскую сторону о прекращении применения меморандума между правительством России и правительством Японии о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в Российской Федерации реформам <...> и меморандума <...> о деятельности Японского центра по техническому содействию проводимым в России реформам», — сказано в публикации ведомства.

В МИД объяснили решение: вышеупомянутые соглашения строились на том, что сотрудничество с Японией в этом направлении будет направлено на развитие партнёрских отношений между странами, а также укрепление связей в разных сферах, включая культурную и экономическую. Однако недружественные действия, которые японское руководство предпринимает в отношении России с февраля 2022 года, противоречат содержанию меморандумов, а антироссийская политика Токио свидетельствует о неактуальности указанных в документах целей.

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Похоже, что японская сторона знала об этом решении заранее. 20 января генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси назвал неприемлемым принятое Москвой в одностороннем порядке решение о закрытии японских центров содействия реформам в РФ.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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