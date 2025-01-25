Четыре острова Курильской гряды стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Тем не менее в 1956 году Москва и Токио подписали декларацию, согласно которой Хабомаи и Шикотан могли быть переданы Японии при заключении мирного договора. Однако в 1960-е годы его сорвали США, рассказал востоковед Валерий Кистанов.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН подчеркнул, что СССР был готов к подписанию мирного договора с Японией в случае вывода американских войск. Однако Вашингтон настоял, чтобы Токио потребовал от Москвы все четыре острова Курильской гряды вместо предложенных двух.

Давление США вынудило Японию оставить американские войска и ужесточить риторику в отношении нашей страны. После распада СССР Токио вплотную подошёл к решению территориальных споров с Москвой. Однако поддержка санкционной войны Запада против РФ вновь свела переговорный процесс на нет.