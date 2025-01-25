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Регион
25 января, 10:32

Кто виноват в отсутствии мирного договора РФ и Японии, объяснил востоковед

Востоковед Кистанов: США сорвали подписание мирного договора между Японией и РФ

Четыре острова Курильской гряды стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Тем не менее в 1956 году Москва и Токио подписали декларацию, согласно которой Хабомаи и Шикотан могли быть переданы Японии при заключении мирного договора. Однако в 1960-е годы его сорвали США, рассказал востоковед Валерий Кистанов.

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН подчеркнул, что СССР был готов к подписанию мирного договора с Японией в случае вывода американских войск. Однако Вашингтон настоял, чтобы Токио потребовал от Москвы все четыре острова Курильской гряды вместо предложенных двух.

Давление США вынудило Японию оставить американские войска и ужесточить риторику в отношении нашей страны. После распада СССР Токио вплотную подошёл к решению территориальных споров с Москвой. Однако поддержка санкционной войны Запада против РФ вновь свела переговорный процесс на нет.

«Японцы понимают, что в нынешних условиях диалог возобновить невозможно. Наши официальные лица не отрицают возобновления диалога по мирному договору, правда, без увязки с территориальным вопросом. Но пока не окончится СВО, ни о каком диалоге и мирном договоре, конечно, речи не может быть», — отметил собеседник «Царьграда».

Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% за год
Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% за год

Напомним, ранее премьер Японии Сигэру Исиба заявил о желании заключить мирный договор с РФ. Однако в Кремле указали на «ярко выраженную недружественную позицию» Токио в отношении Москвы.

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Shutterstock / FOTODOM / KOHUKU

Борис Эльфанд
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