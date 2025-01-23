Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% за год

Оборот товаров между Россией и Японией в 2024 году уменьшился на 21,8%, составив 1,18 трлн иен – примерно $7,56 млрд по нынешнему курсу. Эти данные содержатся в отчёте, подготовленном японским Министерством финансов за прошедший год.

Также в декабре 2024 года торговля между этими странами уменьшилась на 26,09% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит собственные подсчёты ТАСС.

За 2024 год Япония сократила импорт из России на 16,7% до 860,3 млрд иен ($5,5 млрд). Экспорт в Россию из Японии уменьшился на 17,2%, опустившись до 327,6 млрд иен ($2,09 млрд). При этом в декабре 2024 года импорт в Японию из России резко упал на 32,8%. В то же время экспорт из Японии в Россию вырос на 10,3%.

Основными товарами торговли остаются японские автомобили (они составляют более 64% от всего японского экспорта в Россию) и российские энергоресурсы (около 63% от всего импорта в Японию из России).