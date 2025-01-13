Товарооборот России и КНР вырос на 1,9% до рекордных 244,8 млрд долларов

В 2024 году Россия и Китай нарастили объём товарооборота на 1,9%. Сумма сделок составила рекордные 244,819 миллиарда долларов. Свежие данные обнародовало главное таможенное управление Поднебесной.

КНР за минувший год ввезла в Россию товаров на сумму 115,499 миллиарда долларов. Это на 4,1% больше показателей 2023-го. РФ же сохранила уровень экспорта на отметке 129,32 миллиарда.

Параллельно Поднебесная нарастила товарооборот и с США. В 2024 году государства наторговали на 524,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше цифр предыдущего периода.