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13 января, 04:16

Товарооборот России и КНР вырос на 1,9% до рекордных 244,8 млрд долларов

В 2024 году Россия и Китай нарастили объём товарооборота на 1,9%. Сумма сделок составила рекордные 244,819 миллиарда долларов. Свежие данные обнародовало главное таможенное управление Поднебесной.

КНР за минувший год ввезла в Россию товаров на сумму 115,499 миллиарда долларов. Это на 4,1% больше показателей 2023-го. РФ же сохранила уровень экспорта на отметке 129,32 миллиарда.

Параллельно Поднебесная нарастила товарооборот и с США. В 2024 году государства наторговали на 524,6 миллиарда долларов, что на 4,9% больше цифр предыдущего периода.

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Ранее стало известно, что Китай вошёл в тройку главных поставщиков пива в Россию. Лидерскую позицию в списке пока удерживает Германия, а на второй позиции оказалась Чехия. Четвёртое и пятое места достались Литве и Бельгии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Артём Гапоненко
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