Как Россия борется с США и Австралией за китайский рынок, рассказал эксперт

Россия поставляет в Китай не только нефть и газ, но и сельскохозяйственную продукцию. И если с энергоресурсами проблем не возникает, то за другие рынки Поднебесной нашей стране приходится активно бороться. Конкуренцию ей составляют США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и другие крупные экономики.

Об этом рассказал китаист Василий Кашин. По его словам, у Австралии и Новой Зеландии есть соглашение о свободной торговле с Китаем, что дает им преимущества. Кроме того, сфера пищевой промышленности требует огромного количества согласований, в том числе по линии санитарного контроля.

«Вы не можете просто так поставлять какой-то вид продовольственной продукции в другую страну — это всегда сфера, которая жёстко регулируется, и Китай особенно тщательно к этому подходит», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».