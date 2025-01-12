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Регион
12 января, 07:19

Как Россия борется с США и Австралией за китайский рынок, рассказал эксперт

Эксперт Кашин: Россия поставляет в Китай сельскохозяйственную продукцию

Россия поставляет в Китай не только нефть и газ, но и сельскохозяйственную продукцию. И если с энергоресурсами проблем не возникает, то за другие рынки Поднебесной нашей стране приходится активно бороться. Конкуренцию ей составляют США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и другие крупные экономики.

Об этом рассказал китаист Василий Кашин. По его словам, у Австралии и Новой Зеландии есть соглашение о свободной торговле с Китаем, что дает им преимущества. Кроме того, сфера пищевой промышленности требует огромного количества согласований, в том числе по линии санитарного контроля.

«Вы не можете просто так поставлять какой-то вид продовольственной продукции в другую страну — это всегда сфера, которая жёстко регулируется, и Китай особенно тщательно к этому подходит», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

По его словам, доля нашей страны на китайском рынке сельхозпродукции пока ещё невелика. Тем не менее, на руку России играет тот факт, что китайцы больше предпочитают импортные товары, чем отечественные.

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Напомним, недавно Китай охватил бум с тропическим дурианом и другими «товарами из России». А ранее китайский блогер сравнил цены на продукты в РФ и КНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Борис Эльфанд
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