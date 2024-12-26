Китаец пытался вывезти из России 40 кг бивней шерстистого мамонта

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. «Партия» потянула на 40 кг и оценивается более чем в миллион рублей. О находке Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе России.

«Фрагменты бивней мамонта общим весом почти 40 кг обнаружили шереметьевские таможенники в багаже гражданина Китая. Мужчина вылетал в Гуанчжоу и планировал незаконно вывезти партию дериватов шерстистого мамонта. У него изъято свыше 3,3 тысячи фрагментов стоимостью более миллиона рублей», — рассказали в ФТС.

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. Видео © ФТС РФ

Инспекторам 35-летний мужчина заявил, что таможенных правил он не знал, а товар планировал использовать для изготовления сувениров.

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. Фото © ФТС РФ

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. Фото © ФТС РФ

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. Фото © ФТС РФ

Шереметьевские таможенники обнаружили в чемодане иностранца 3,3 тысячи фрагментов бивней шерстистого мамонта. Фото © ФТС РФ

Однако бивни мамонта в России представляют культурную ценность, против китайца возбуждено уголовное дело о контрабанде. Его грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.