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25 декабря, 16:25

Тонну человеческих волос пытались вывезти из Афганистана в Пакистан

В Афганистане задержали контрабандную партию человеческих волос весом в тонну

В Афганистане таможня пресекла попытку вывезти в Пакистан контрабандную партию человеческих волос, вес которой оценивается в целую тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Подчёркивается, что бизнес по продаже волос в стране является запрещённым и строго карается по закону.

Обычно контрабандисты переправляют товар в Пакистан, а оттуда партии расходятся по странам Запада: в Европу и США. Там из волос делают парики и шиньоны. Также продукция востребована в Японии и Корее. Подпольные продавцы волос в Афганистане сильно рискуют, отправляя товар через границу, но зарабатывают на этом космические суммы.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве задержали китайского студента за контрабанду. Молодой человек организовал незаконный канал поставок продукции военного назначения в КНР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalia Saudi

Татьяна Миссуми
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