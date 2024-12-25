Тонну человеческих волос пытались вывезти из Афганистана в Пакистан

В Афганистане таможня пресекла попытку вывезти в Пакистан контрабандную партию человеческих волос, вес которой оценивается в целую тонну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Подчёркивается, что бизнес по продаже волос в стране является запрещённым и строго карается по закону.

Обычно контрабандисты переправляют товар в Пакистан, а оттуда партии расходятся по странам Запада: в Европу и США. Там из волос делают парики и шиньоны. Также продукция востребована в Японии и Корее. Подпольные продавцы волос в Афганистане сильно рискуют, отправляя товар через границу, но зарабатывают на этом космические суммы.