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22 ноября, 09:22

Россиянин отправил контрабандой в Белоруссию генераторы для боевых машин

Контрабанду генераторов для боевых машин в Белоруссию пресекли уральские таможенники. 35-летний житель Челябинска купил пять генераторов, предназначенных для использования на боевых машинах десанта УТД-20, БМП-1, БМП-2, чтобы перепродать за рубежом. Но теперь на него заведено уголовное дело. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе РФ.

Генераторы для боевых машин, которые россиянин пытался отправить в Белоруссию. Фото © ФТС России

Генераторы для боевых машин, которые россиянин пытался отправить в Белоруссию. Фото © ФТС России

По данным ФТС, мужчина организовал отправку устройств через подконтрольную ему организацию, специализирующуюся как на международной, так и на внутренней торговле. При этом он знал, что у него нет права продавать продукцию военного назначения за рубеж.

Генераторы для боевых машин, которые россиянин пытался отправить в Белоруссию. Фото © ФТС России

Генераторы для боевых машин, которые россиянин пытался отправить в Белоруссию. Фото © ФТС России

«Продукция была изъята и направлена на экспертизу, которая установила, что генераторы исправны и могут быть использованы по прямому назначению в военных целях в качестве составных частей для двигателей», — рассказали в пресс-службе ФТС.

В итоге на челябинца завели уголовное дело о контрабанде, а организация и её директор оштрафованы на 50 и 5 тысяч рублей соответственно.

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А ранее ФТС помешала ввезти в Россию маленькую статуэтку танка, содержащую крайне радиоактивный материал. Инцидент произошёл ещё 19 января в московском аэропорту Внуково: гражданин Узбекистана, прилетевший из Ташкента, проходил «зелёный коридор», когда на него сработала система «Янтарь».

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ФТС России

Александра Вишнякова
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