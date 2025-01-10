Тропический дуриан и колбаса: Китайцы массово скупают товары, думая, что они из России

В последнее время в Китае наблюдается заметный рост числа торговых точек, которые предлагают товары, якобы произведённые в России. Однако ажиотаж спадает из-за растущих сомнений в подлинности этих товаров. Об этом пишет South China Morning Post.

В этих торговых точках можно было приобрести колбасы, шоколад и даже сладости из дуриана — тропического фрукта, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Продавцы утверждали, что все эти товары были импортированы из России. Однако, отмечает SCMP, поставки российской колбасы в Китай не разрешены. Магазины были оформлены в русском стиле: висели вывески на кириллице, матрёшки украшали стены, песни «Катюша» и «Калинка» играли в залах.

Вопросы о происхождении товаров интересуют не только обычных покупателей, но и представителей власти. Недавно в юго-восточной провинции Фуцзянь местные власти начали проверку одного предприятия. Как сообщает China Consumer News, продукты питания, произведённые в Китае, маркировались там как импортные. Подобный случай произошёл и в Пекине. В конце декабря закрылся магазин, предлагавший похожий ассортимент товаров. Он работал несколько месяцев.