В Шанхае магазины массово продают подделки под видом товаров из России

Власти Шанхая начали проверку 47 торговых точек, где продаются подделки под видами товаров из России. Об этом сообщает китайский международный вещатель CGTN (China Global Television Network).

Уточняется, что городское управление по регулированию рынка начало проверку магазинов, которые утверждают, что работают как официальные национальные павильоны. Кроме того, проверяются точки, выдающие себя за российские товарные павильоны, но при этом имеющие слишком низкую долю импорта из РФ в своём ассортименте.

В управлении также требуют, чтобы торговцы чётко разграничивали продукцию различного производства на прилавках и обеспечили заметную и полную маркировку.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило о возбуждении шести дел против «павильонов российских товаров».