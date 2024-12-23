В России предложили упростить удаление подделок с маркетплейсов

Отраслевые организации предложили воздействовать на российские маркетплейсы, чтобы те удаляли из своего ассортимента контрафактный товар по требованию правообладателя. С соответствующей инициативой они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает газета «Известия».

На данный момент подделки с онлайн-площадок ликвидируются в ручном режиме, но после приходится судиться с продавцами. Доля контрфактной продукции во многих сегментах онлайн-торговли достигает 30%, отмечают участники рынка. Площадки заявляют, что уже борются с этой тенденцией.

Письмо к Мишустину направили представители Ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники (РАТЭК), Ассоциации анимационного кино, Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциации прямых продаж.

Авторы обращения просят создать для правообладателей личные кабинеты на таких платформах, через которые они смогут направлять жалобы операторам маркетплейсов. В таком случае блокировать подделки можно будет без решения суда. Такая мера избавит россиян от некачественного товара и снизит траты оригинальных производителей. Помимо того, предлагается ввести специальную маркировку для торговцев, которые имеют право на продажу брендов.

Организации предлагают добавить в закон «О платформенной экономике» выделение продавца, близкого к банкротству, и обязать всех ставить маркировку возрастных ограничений.