Wildberries и Ozon требуют проверить на завышение цен и дискриминацию розницы

Розничные сети призвали российские власти навести порядок в регулировании деятельности маркетплейсов, которые, по их мнению, необоснованно продвигают собственные бренды, завышают цену, штрафуют, нарушают права на интеллектуальную собственность и распространят контрафакт. Соответствующе письмо компании традиционной розницы отправили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину.

«Маркетплейсы отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы», — приводит цитату из обращения РБК.

Продавцы просят заставить маркетплейсы сделать прозрачным ценообразование, ограничить число пунктов выдачи заказов и принудить торговые площадки соблюдать законы. В свою очередь маркетплейсы предупредили, что жёсткое регулирование их деятельности ударит по конкуренции и приведёт к торговому застою, к тому же претензии розничных продавцов надуманы и не имеют веских оснований.