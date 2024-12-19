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19 декабря, 08:05

Wildberries и Ozon требуют проверить на завышение цен и дискриминацию розницы

РБК: Розничные магазины обвинили маркетплейсы в завышении цен и дискриминации

Розничные сети призвали российские власти навести порядок в регулировании деятельности маркетплейсов, которые, по их мнению, необоснованно продвигают собственные бренды, завышают цену, штрафуют, нарушают права на интеллектуальную собственность и распространят контрафакт. Соответствующе письмо компании традиционной розницы отправили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и замруководителя администрации президента Максиму Орешкину.

«Маркетплейсы отдают приоритет продвижению собственных торговых марок, необоснованно завышают цены и штрафы», — приводит цитату из обращения РБК.

Продавцы просят заставить маркетплейсы сделать прозрачным ценообразование, ограничить число пунктов выдачи заказов и принудить торговые площадки соблюдать законы. В свою очередь маркетплейсы предупредили, что жёсткое регулирование их деятельности ударит по конкуренции и приведёт к торговому застою, к тому же претензии розничных продавцов надуманы и не имеют веских оснований.

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Ранее сообщалось, что в России начался эксперимент по онлайн-продаже алкоголя. В частности маркетплейсы выступают витриной для сети магазинов «Винлаб». Изначально планировалось использовать инфраструктуру «Почты России», но позже было принято решение о том, что интернет площадки лучше справятся с этой задачей.

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freepik / teksomolika

Татьяна Миссуми
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