Вкус жизни онлайн: Психолог объяснил, как шопинг-терапия ушла на маркетплейсы
Психолог Кичаев: Онлайн-шоппинг стал способом почувствовать вкус жизни
Веб-скроллинг превратился в терапию для многих людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin
Бесконечный скроллинг по онлайн-магазинам стал способом времяпрепровождения и своего рода развлечением у миллионов россиян. Ранее люди просто ходили по магазинам, не имея конкретной цели, а теперь у них есть возможность бесконечно исследовать ассортимент на маркетплейсах сидя дома. Для тех, кто не занимается саморазвитием на более глубоком уровне, такой шоппинг становится способом почувствовать значимость своей жизни, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.
Просто больше нечем заняться. Ходить по театрам, по библиотекам — это всё-таки нужен определённый уровень интеллекта, культуры, другие ценности в этой жизни. А здесь всё понятно, это самый нижний уровень потребностей: просто купить, продать. Потому что дальше идёт самореализация.
Через возможность покупки, даже если она не осуществляется, люди подтверждают себе, что могут что-то позволить, что чувствуют свой статус. Это как своеобразная шопинг-терапия, заключил эксперт.
Ранее в МВД рассказали о трёх самых популярных способа мошенничества в период распродаж. Основная задача аферистов поймать невнимательного клиента, который нарвётся на подделку и откроет им свои банковские данные.