Вкус жизни онлайн: Психолог объяснил, как шопинг-терапия ушла на маркетплейсы

Бесконечный скроллинг по онлайн-магазинам стал способом времяпрепровождения и своего рода развлечением у миллионов россиян. Ранее люди просто ходили по магазинам, не имея конкретной цели, а теперь у них есть возможность бесконечно исследовать ассортимент на маркетплейсах сидя дома. Для тех, кто не занимается саморазвитием на более глубоком уровне, такой шоппинг становится способом почувствовать значимость своей жизни, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.