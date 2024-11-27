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27 ноября, 03:00

Вкус жизни онлайн: Психолог объяснил, как шопинг-терапия ушла на маркетплейсы

Психолог Кичаев: Онлайн-шоппинг стал способом почувствовать вкус жизни

Веб-скроллинг превратился в терапию для многих людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Веб-скроллинг превратился в терапию для многих людей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Бесконечный скроллинг по онлайн-магазинам стал способом времяпрепровождения и своего рода развлечением у миллионов россиян. Ранее люди просто ходили по магазинам, не имея конкретной цели, а теперь у них есть возможность бесконечно исследовать ассортимент на маркетплейсах сидя дома. Для тех, кто не занимается саморазвитием на более глубоком уровне, такой шоппинг становится способом почувствовать значимость своей жизни, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.

Просто больше нечем заняться. Ходить по театрам, по библиотекам — это всё-таки нужен определённый уровень интеллекта, культуры, другие ценности в этой жизни. А здесь всё понятно, это самый нижний уровень потребностей: просто купить, продать. Потому что дальше идёт самореализация.

Александр Кичаев

Психолог

Просто больше нечем заняться. Ходить по театрам, по библиотекам — это всё-таки нужен определённый уровень интеллекта, культуры, другие ценности в этой жизни. А здесь всё понятно, это самый нижний уровень потребностей: просто купить, продать. Потому что дальше идёт самореализация.
Просто больше нечем заняться. Ходить по театрам, по библиотекам — это всё-таки нужен определённый уровень интеллекта, культуры, другие ценности в этой жизни. А здесь всё понятно, это самый нижний уровень потребностей: просто купить, продать. Потому что дальше идёт самореализация.

Через возможность покупки, даже если она не осуществляется, люди подтверждают себе, что могут что-то позволить, что чувствуют свой статус. Это как своеобразная шопинг-терапия, заключил эксперт.

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Ольга Годуненко
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