Названы 3 самых популярных способа мошенничества в период распродаж
МВД РФ: Мошенники часто создают поддельные сайты магазинов с большими скидками
Раскрыты три самый популярных способа развести людей на деньги в период распродаж. Подборку из главных уловок аферистов опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
1. Поддельные сайты магазинов. Злоумышленники создают фейковые страницы, которые внешне очень похожи на известные бренды, и предлагают товары с большими скидками. Главной целью, конечно же, становится возможность украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.
2. Рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок. Часто аферисты отправляют любителям скидок различные рекламные предложения и ссылки на предзаказы товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов.
«После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными», — заявили в управлении по организации борьбы.
3. Объявления о суперскидках в мессенджерах. Также отправить фальшивую информацию о распродаже могут в соцсети, иногда и в закрыты чаты. Обычно пользователи переходят по ссылке и скачивают вредоносный АРК-файл, замаскированный под приложение для получения промокодов или скидок. После установки мошенники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации.
Ранее россиянам рекомендовали защищаться от атак мошенников, используя секретный семейный код. Кроме того, эксперт рассказал о хитрой схеме кражи данных через файлы в Telegram. Также в Центробанке РФ отметили, что телефонные мошенники предлагают гражданам услуги «инкассаторов».
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