Названы 3 самых популярных способа мошенничества в период распродаж

Раскрыты три самый популярных способа развести людей на деньги в период распродаж. Подборку из главных уловок аферистов опубликовало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

1. Поддельные сайты магазинов. Злоумышленники создают фейковые страницы, которые внешне очень похожи на известные бренды, и предлагают товары с большими скидками. Главной целью, конечно же, становится возможность украсть данные банковских карт или собрать оплату за несуществующие товары.

2. Рассылка фальшивых рекламных предложений и ложных ссылок. Часто аферисты отправляют любителям скидок различные рекламные предложения и ссылки на предзаказы товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам клиентов.

«После оплаты такие товары либо не доставляются, либо оказываются поддельными», — заявили в управлении по организации борьбы.