Дороже, чем в Москве: Китайский блогер сравнил цены на продукты в РФ и КНР
Блогер Хкукан: В России фрукты дороже, а мясо и молоко дешевле, чем в Китае
В России фрукты дороже, а мясо и молоко дешевле, чем в Китае, рассказал блогер из КНР Сюй Хкукан, которые долгие годы жил в нашей стране. Он обратил внимание, что в Поднебесной открыли сеть магазинов с отечественной продукцией. В частности, китайцы могут приобрести там колбасу, сыры, молочную продукцию и сладости.
«Это, наверное, самые-самые русские товары, которые напоминают мне [о России]. Сейчас в Китае очень много магазинов, они тоже продают [российские товары], но не такие качественные», — отметил блогер в беседе с 360.ru, сыронизировав, что, возможно, они тоже китайские.
Он также подчеркнул, что в целом жизнь в Гуанчжоу кажется дороже, чем в Москве. Например, пакет 0,5 литра молока на родине блогера продаётся за 15 юаней или около 250 рублей. Тем не менее, отметил Хкукан, в России трудно найти некоторые продукты, привычные для китайцев, в частности, соевый сок.
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