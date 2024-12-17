Дороже, чем в Москве: Китайский блогер сравнил цены на продукты в РФ и КНР

В России фрукты дороже, а мясо и молоко дешевле, чем в Китае, рассказал блогер из КНР Сюй Хкукан, которые долгие годы жил в нашей стране. Он обратил внимание, что в Поднебесной открыли сеть магазинов с отечественной продукцией. В частности, китайцы могут приобрести там колбасу, сыры, молочную продукцию и сладости.

«Это, наверное, самые-самые русские товары, которые напоминают мне [о России]. Сейчас в Китае очень много магазинов, они тоже продают [российские товары], но не такие качественные», — отметил блогер в беседе с 360.ru, сыронизировав, что, возможно, они тоже китайские.