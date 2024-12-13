Эпидемиолог назвал продукты для профилактики рака кишечника

Эпидемиолог-диетолог Йоханнес Мелаку рассказал, что рак пищеварительной системы может развиваться из-за неправильного питания. Он отметил, что многие современные болезни, включая рак кишечника, бывают спровоцированы употреблением вредных продуктов. В частности, колоректальная онкология, как и другие формы злокачественных опухолей, имеет тесную связь с образом жизни и рационом, сообщает Gloucestershire Live.

Мелаку подчеркнул, что правильное питание способно существенно снизить риск возникновения таких опасных заболеваний. Он объяснил, что фастфуд, обработанное мясо, сладкие газированные напитки и алкоголь являются основными триггерами, которые могут привести к опухолям в кишечнике. Эти продукты богаты трансжирами, сахаром и консервантами. Из-за этого они оказывают негативное воздействие на организм, ускоряя процессы старения клеток и повышая вероятность мутаций, которые приводят к раковым заболеваниям.

Для снижения рисков диетолог советует придерживаться более здорового рациона. Важно включить в рацион продукты, которые насыщены антиоксидантами и обладают противовоспалительным эффектом. Мелаку рекомендовал ввести в ежедневное меню больше ягод, листовой зелени, а также других фруктов и овощей. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которая способствует нормализации работы кишечника и снижает вероятность развития онкологии.

Особое внимание эксперт уделил миндалю, семенам льна, имбирю и чесноку, которые также считаются эффективными средствами в профилактике рака. Миндаль служит источником полезных жиров, белков и витамина E, а семена льна содержат много омега-3 жирных кислот и лигнанов, которые обладают антиоксидантными свойствами. Имбирь и чеснок, в свою очередь, известны противовоспалительными и антимикробными эффектами, которые способствуют укреплению иммунной системы и снижению рисков возникновения опухолей.

Жирная рыба, например, лосось или скумбрия, также играет важную роль в профилактике онкологии. Она является источником омега-3 кислот, которые помогают уменьшить воспаления в организме и снижают вероятность образования раковых клеток. Регулярное потребление рыбы также способствует нормализации уровня холестерина и поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы.