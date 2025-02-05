Нетаньяху преподнёс Трампу «кровожадный» подарок с двумя кнопками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера — золотой и обычный — в качестве отсылки к израильской операции против «Хезболлы». Об этом сообщает израильский «12 Канал». Американский лидер отреагировал на презент с воодушевлением.