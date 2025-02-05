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5 февраля, 09:56

Нетаньяху преподнёс Трампу «кровожадный» подарок с двумя кнопками

Нетаньяху подарил Трампу золотой пейджер с отсылкой к операции против «Хезболлы»

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа налево) во время пресс-конференции в Белом доме. Фото © AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (справа налево) во время пресс-конференции в Белом доме. Фото © AP Photo/Evan Vucci

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу два пейджера — золотой и обычный — в качестве отсылки к израильской операции против «Хезболлы». Об этом сообщает израильский «12 Канал». Американский лидер отреагировал на презент с воодушевлением.

«Это была великолепная операция», — ответил Трамп.

Что касается Трампа, то он подарил Нетаньяху их совместную фотографию с визита с надписью «Биби, великому лидеру».

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Напомним, что в сентябре 2024 года в Ливане одновременно взорвались тысячи карманных пейджеров, используемых боевиками «Хезболлы» За несколько секунд до инцидента на экранах появилось короткое предложение на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали. Израильские специалисты спрятали взрывчатку спрятали в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить. А днём позже также взорвались сотни раций, убив и ранив ещё десятки людей.

Марина Фещенко
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