Найти невозможно: Стало известно, как Израиль замаскировал взрывчатку в пейджерах, проданных «Хезболле»

Батареи взорвавшихся в Ливане пейджеров содержали мельчайшие вкрапления взрывчатки, поэтому было почти невозможно обнаружить её до детонации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух ливанских политиков, имена которых не называются.

Один из источников издания отметил, что взрывчатку спрятали в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить. При этом он не стал уточнять, проверяли ли электронные устройства, которые ввозили в страну для использования сотрудниками спецслужб.