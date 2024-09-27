Найти невозможно: Стало известно, как Израиль замаскировал взрывчатку в пейджерах, проданных «Хезболле»
CNN: Взрывчатка была вкраплена в батареи пейджеров, взорвавшихся в Ливане
Батареи взорвавшихся в Ливане пейджеров содержали мельчайшие вкрапления взрывчатки, поэтому было почти невозможно обнаружить её до детонации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух ливанских политиков, имена которых не называются.
Один из источников издания отметил, что взрывчатку спрятали в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить. При этом он не стал уточнять, проверяли ли электронные устройства, которые ввозили в страну для использования сотрудниками спецслужб.
Другой источник добавил, что видел взорванный пейджер и даже стал свидетелем момента взрыва. Он отметил, что взрывчатка содержалась в литиевых батареях, поэтому её невозможно было найти. По словам чиновника, такие технологии раньше он не видел.
Напомним, 17 сентября случилась массированная атака на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров и раций со взрывчаткой внутри. Кроме того, взрывались и другие электронные устройства, в том числе смартфоны. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке, которые привлекали внимание жертв. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали.
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