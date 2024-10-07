Взрывы пейджеров как 9/11: Эксперт заявил о начале новой эры войны, где оружие — гаджеты

Атака израильских спецслужб на членов ливанского шиитского движения «Хезболла» с использованием пейджеров может стать началом новой эры войны, в которой в качестве оружия используются гаджеты. Таким мнением поделился исследователь в области кибербезопасности Дмитрий Борощук в беседе с «Газетой.ru». По его словам, крупная диверсия «Моссада» — «знаковое» событие, подобное атакам на Башни Близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«До этого никто не думал, что можно сесть на самолёт, а потом протаранить им здание. В этом же случае люди поняли, что взрывчатку можно установить в бытовые приборы и использовать их как оружие», — заявил Борощук.