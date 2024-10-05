Дубайская авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой пейджеры
Пассажиры авиакомпании Emirates больше не смогут брать с собой на борт пейджеры и рации. Их запрещено переносить как в ручной клади, так и в багаже. Устройства конфискует полиция Дубая.
«Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая», — указано на сайте компании.
Напомним, 17 сентября случилась массированная атака Израиля на ливанское движение «Хезболла» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров и раций со взрывчаткой внутри. Кроме того, взрывались и другие электронные устройства, в том числе смартфоны. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке, которые привлекали внимание жертв. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали.
Shutterstock / FOTODOM / Daniela Collins