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5 октября, 17:19

Дубайская авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать с собой пейджеры

Пассажиры авиакомпании Emirates больше не смогут брать с собой на борт пейджеры и рации. Их запрещено переносить как в ручной клади, так и в багаже. Устройства конфискует полиция Дубая.

«Всем пассажирам, путешествующие рейсами в, из или через Дубай запрещается перевозить пейджеры и переносные рации с ручной клади или багажа. Подобные предметы, найденные в ручной клади или багаже, будут конфискованы полицией Дубая», — указано на сайте компании.

Стало известно, как Израиль замаскировал взрывчатку в проданных «Хезболле» пейджерах
Стало известно, как Израиль замаскировал взрывчатку в проданных «Хезболле» пейджерах

Напомним, 17 сентября случилась массированная атака Израиля на ливанское движение «Хезболла» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров и раций со взрывчаткой внутри. Кроме того, взрывались и другие электронные устройства, в том числе смартфоны. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке, которые привлекали внимание жертв. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Daniela Collins

Полина Никифорова
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