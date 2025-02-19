Путин раскрыл позицию Трампа по переговорам с Украиной

США исходят из того, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.

«Что касается переговорного процесса, то мне в телефонном разговоре [президент США Дональд] Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединённые Штаты исходят того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины», — подчеркнул российский лидер в беседе с журналистами.