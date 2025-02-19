Путин раскрыл позицию Трампа по переговорам с Украиной
Путин: США говорили, что переговоры должны проходить с участием Москвы и Киева
США исходят из того, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.
«Что касается переговорного процесса, то мне в телефонном разговоре [президент США Дональд] Трамп сказал, могу это подтвердить, что, конечно, Соединённые Штаты исходят того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины», — подчеркнул российский лидер в беседе с журналистами.
Напомним, что телефонный разговор между президентами РФ и США состоялся 13 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине. Американский президент акцентировал внимание на значимости мирного разрешения конфликта, в то время как Владимир Путин подчеркнул необходимость устранения основных причин всех проблем и согласился с тем, что устойчивое урегулирование возможно только через мирные переговоры.
Life.ru