Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Путин высказался о позиции РФ по мирным переговорам. Видео © Life.ru

«Я уже 100 раз об этом сказал. Мы готовы вернуться за стол переговоров», — сказал глава государства журналистам.

Путин отметил, что Москва всегда была открыта для диалога как с Киевом, так и с Европой. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.