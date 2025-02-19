Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
19 февраля, 13:58

Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине

Российская сторона готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Путин высказался о позиции РФ по мирным переговорам. Видео © Life.ru

«Я уже 100 раз об этом сказал. Мы готовы вернуться за стол переговоров», — сказал глава государства журналистам.

Путин отметил, что Москва всегда была открыта для диалога как с Киевом, так и с Европой. Он также напомнил, что именно европейские страны прекратили свои контакты с Москвой, а украинские власти сами установили запрет на ведение переговоров с РФ.

Путин рассказал о цели встречи РФ и США в Эр-Рияде
Путин рассказал о цели встречи РФ и США в Эр-Рияде

Ранее Путин высоко оценил итог переговоров США и РФ в Эр-Рияде. Президент отметил, что страны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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