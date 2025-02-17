Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля
NBC: Зеленский потребовал для Украины гарантии безопасности, как у Израиля
Украине в качестве гарантий безопасности необходимы большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз (ЕС) и договорённости о защите как те, что имеет Израиль. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
«Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро. Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения», — подчеркнул он.
Главарь киевского режима добавил, что Киев должен иметь армию, по численности сопоставимую с ВС РФ. По его словам, это «психологически очень важно», так как якобы является сигналом для России. Также Зеленский подчеркнул важность членства Киева в ЕС. Он напомнил о ситуации на Ближнем Востоке, когда Запад начал помогать защищать граждан Израиля от ракет Ирана. Однако еврейское государство не состоит в НАТО, значит, имеет гарантии безопасности от США и союзников, отметил Зеленский. По его словам, Киев в этом очень нуждается.
Ранее Life.ru сообщал, что американский президент предложил Владимиру Зеленскому сделку: США продолжат оказывать помощь Украине в обмен на поставки редкоземельных металлов. Это предложение вызвало критику со стороны немецкого канцлера Олафа Шольца. Тем не менее Зеленский готов рассмотреть такую возможность. Однако возникает важный нюанс: большая часть месторождений находится на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые теперь являются частью РФ. Позднее Дональд Трамп предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на ресурсы на 500 миллионов долларов.
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