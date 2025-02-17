Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля

Украине в качестве гарантий безопасности необходимы большое количество ракет, сильная армия, вступление в Евросоюз (ЕС) и договорённости о защите как те, что имеет Израиль. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

«Большой пакет ракет как превентивный шаг. Мы не будем использовать их перед каким-то вторжением. Но если они это сделают, мы это сделаем быстро. Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения», — подчеркнул он.