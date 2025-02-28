«Я знаю Путина, он не нарушит слово»: Трамп заявил о надёжности сделки с Россией
Трамп заявил, Путин не нарушит своё слово в соглашении по Украине
Президент США Дональд Трамп убеждён, что Владимир Путин выполнит условия мирного соглашения по Украине после его подписания. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает The New York Times.
«Я давно знаю Путина и не сомневаюсь, что он не нарушит своё слово. Если договорились, значит договорились», — ответил Трамп на вопрос о возможном неисполнении Россией условий соглашения.
Он выразил уверенность в том, что боевые действия прекратятся после заключения мира. Трамп подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в завершении конфликта.
Ранее президент США подтвердил намерение заключить с Владимиром Зеленским сделку по добыче полезных ископаемых. Это заявление он сделал на встрече с британским премьером Киром Стармером в Белом доме, указав, что Штаты остро нуждаются в редкоземельных металлах.
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