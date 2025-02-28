«Я знаю Путина, он не нарушит слово»: Трамп заявил о надёжности сделки с Россией

Президент США Дональд Трамп убеждён, что Владимир Путин выполнит условия мирного соглашения по Украине после его подписания. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает The New York Times.

«Я давно знаю Путина и не сомневаюсь, что он не нарушит своё слово. Если договорились, значит договорились», — ответил Трамп на вопрос о возможном неисполнении Россией условий соглашения.

Он выразил уверенность в том, что боевые действия прекратятся после заключения мира. Трамп подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в завершении конфликта.