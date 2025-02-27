Трамп удивился, что неделю назад назвал Зеленского диктатором
Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме. Обложка © X / The White House
Американский президент Дональд Трамп дал заднюю и не смог поверить, что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал», — сказал Трамп в ответ на вопрос, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором.
При этом американский лидер уточнил, что у неё были очень хорошие отношения с бывшим украинским комиком, но они могли стать «немного раздражающими», ведь Вашингтон хотел иметь немного того, что было у европейских стран. По словам Трампа, Европа оказывает помощь Украине на условиях возмещения этих трат в будущем.
Напомним, неделю назад Трамп назвал Зеленского диктатором из-за нежелания проводить президентские выборы на Украине. Глава киевского режима решил не обижаться на американского лидера, отметив, что Киев как-то будет жить с США.