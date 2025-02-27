Трамп удивился, что неделю назад назвал Зеленского диктатором

Американский президент Дональд Трамп дал заднюю и не смог поверить, что ранее назвал Владимира Зеленского диктатором. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал», — сказал Трамп в ответ на вопрос, считает ли он до сих пор Зеленского диктатором.